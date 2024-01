Iling, dalla cessione al rinnovo? Il punto

In pochi giorni può cambiare se non tutto, tanto; è il caso di, che aveva trovato pochissimo spazio fino a pochi giorni fa ed era l'indiziato principale per essere ceduto, già nella sessione di mercato invernale. Poi la titolarità in Coppa Italia, se pur con una prestazione non certo positiva, ma soprattutto l'ingresso nel secondo tempo di Salernitana-Juve e il gol che ha dato il via alla rimonta bianconera.L'esterno inglese sembrava destinato all'addio ma il vento sembra cambiato. Non solo per la rete di domenica ma anche per le prestazioni di Filipche invitano alla prudenza prima di liberarsi a cuor leggero di Iling. La scadenza del contratto di Iling (2025) rischierebbe di rendere più complicata la situazione in caso di future trattative: ecco perché, come riferisce Tuttosport, nelle prossime settimane la dirigenza bianconera incontrerà l’entourage dell’inglese per impostare il rinnovo di contratto.