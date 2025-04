Getty Images

Tuttosport - Joshua Zirkzee è ancora un obiettivo di mercato della Juventus?

2 ore fa



Joshua Zirkzee è stato spesso accostato alla Juventus in particolare nelle ultime sessioni di calciomercato. Nello specifico tra la scorsa estate quando doveva lasciare il Bologna e la sessione invernale dopo i primi mesi non semplici al Manchester United. Il giocatore che è esploso sotto la guida di Thiago Motta sarebbe tornato molto volentieri dal suo ex tecnico. Stando a quanto riferisce Tuttosport infatti non essendoci più Motta alla guida della Juve ora è sfumato anche il sogno Zirkzee che non rientra più nei piani della Vecchia Signora.