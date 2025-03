Tuttosport - Messaggio di John Elkann a Thiago Motta: pieno sostegno all'allenatore della Juventus

AFP via Getty Images

Il futuro disulla panchina dellarimane, inevitaibilmente, in bilico e legato ai risultati che il tecnico bianconero riuscirà a confezionare in questo segmento finale di stagione. E' chiaro che, sul bilancio complessivo, pesano le clamorose eliminazioni da Champions e Coppa Italia, per mano di PSV e Empoli, così come il recente 0-4 patito contro l'Atalanta, proprio nel giorno che avrebbe potuto rilanciare le ambizioni Scudetto di Madama.E invece, ora, è ancora tutto maggiormente in discussione, con la trasferta di Firenze che rappresenta un passaggio cruciale nell'ottica della corsa la quarto posto, con la Juve che a dieci giornate dalla fine ha ancora il destino nelle proprie mani in ottica qualificazione alla prossima Champions.

Le parole di Thiago Motta in conferenza

Alla vigilia, Thiago Motta ha ostentato sicurezza sottolineando come, nel corso della settimana, abbia apprezzato tantissimo la vicinanza da parte della proprietà in questo momento così complesso."Nel nostro mestiere l'allenatore è sempre in discussione ed è giusto. Io per primo mi metto in discussione, faccio analisi quotidiana sul nostro lavoro. La cosa più difficile ma principale è mantenere la calma per essere lucido per fare un'analisi oggettiva sulla nostra situazione. Abbiamo fatto tantissime cose fatte bene, altre possiamo fare meglio. La comunicazione con la società è continua e costante. In questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così. Domani un grande opportunità per dimostrare di nuovo il nostro valore", ha dichiarato il tecnico bianconero in conferenza stampa.

La proprietà, appunto. Il segnale di assoluto sostegno e vicinanza a Thiago Motta è arrivato dal Brasile, dove l'amministratore delegato di Exor si trova per motivi di lavoro. Un sms destinato al tecnico, al quale è stata ribadita piena fiducia in questo finale di stagione, come confermato da Tuttosport.