La posizione di Elkann sulla Superlega

La rimane formalmente all'interno dell'accordo della, nonostante il dibattito e le divergenze sul progetto. Tuttavia, la sua permanenza in questa struttura è più una formalità che una realtà operativa.La situazione attuale vede, poiché l'uscita richiede il consenso degli altri club fondatori, che ad oggi non è stato ottenuto. Tuttavia, questa situazione ha un impatto limitato sulla Juventus in termini pratici, poiché è improbabile che una futura incarnazione della SuperlegaInfatti, se una nuova Superlega dovesse emergere, la Juventus, insieme agli altri club, si troverebbe di fronte alla decisione di aderire o meno, indipendentemente dalla sua inclusione nell'accordo precedente. La Juventus valuterebbe attentamente questa decisione, considerando anche l'aspetto finanziario e il supporto degli azionisti.Da notare che John, presidente della, ha mostrato un interesse verso un'organizzazione alternativa delle competizioni europee, in linea con un modello che massimizzi i guadagni e porti ad un equilibrio economico, particolarmente importante per i club di alto livello.In conclusione, sebbene la Juventus sia ancora formalmente legata all'accordo della Superlega, la sua posizione reale è incerta e soggetta a valutazioni future, che terranno conto di molteplici fattori, inclusi gli interessi finanziari e strategici del club.