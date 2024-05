Inter, futuro del club: i due scenari

Si avvicina sempre di più il 20 maggio data ultima a disposizione di Zhang per restituire il prestito di 275 milioni, saliti con gli interessi a 375-385, al fondo statunitense Oaktree. Ormai sono tutti in attesa di sapere come Steven Zhang proseguirà la sua avventura da proprietario e presidente dell’Inter. Su questo, scrive Tuttosport, almeno fino a oggi, non sembrano esserci dubbi: difficile, infatti, che arrivi a sorpresa una cessione del club, visto che non si sono registrate due diligence ufficiali in corso per il passaggio delle quote di maggioranza.Zhang rifinanzierà Oaktree con un nuovo prestito da circa 400 milioni con scadenza 2027 ottenuto da un altro fondo americano, Pimco, come emerso nelle scorse settimane e confermato anche all’interno della società nerazzurra, oppure resterà ancora legato a Oaktree? Oaktree, si legge, sarebbe disponibile a offrire del tempo in più a Zhang; tempo evidentemente necessario per trovare un acquirente, più che un modo per rimborsare direttamente il debito. L'opzione Pimco rimane comunque quella preferita da Zhang, perché chiuderebbe il capitolo Oaktree e gli permetterebbe di continuare a gestire l'Inter con un centinaio di milioni in cassa