L'Inter 'irrita' la Juve: c'entra Rabiot

C'è una certa irritazione in casa, quando ormai è iniziato il conto alla rovescia per il Derby d'Italia. Il motivo? Il possibile "flirt" dell'con Adrien, in scadenza di contratto e dunque potenziale obiettivo del club nerazzurro che - qualora Stevendovesse riuscire nel rifinanziamento con Oaktree, ma anche in ossequio agli impegni presi con la UEFA in tema di settlement agreement - dovrà garantire la liquidità grazie alle cessioni, puntando di conseguenza ai parametri zero. Per quanto riguarda il francese, inoltre, stuzzica pure il fatto che in bianconero abbia metabolizzato lo stesso sistema di gioco che troverebbe a Milano.Come scrive Tuttosport, non si fa peccato a pensare che Beppe, da dirigente navigato qual è, abbia studiato questa mossa per creare un'azione di disturbo e far venire l'orticaria alla Juve proprio alla vigilia del big match di San Siro, agitando le acque intorno alla rivale e pungendo nel vivo Massimiliano, perché è ormai risaputo come Rabiot sia il suo lider maximo. Forse anche con uno spirito di rivalsa per Tiago, altro parametro zero che i bianconeri hanno strappato proprio ai nerazzurri. Intanto Adrien (con mamma Veronique) sta continuando a discutere con la Vecchia Signora per ildi contratto, con la volontà comune di arrivare alla firma. In caso di addio, comunque, preferirebbe una squadra estera, anche per misurarsi con un altro tipo di calcio.