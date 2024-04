Il ds dell'Inter, Ausilio, ha viaggiato in questi giorni in Europa per capire se qualche grande squadra ha o avranno nel mirino alcuni giocatori dell’Inter. Il punto principale, come si può intuire, è proprio quest'ultimo, visto che la società nerazzurra in questi anni ha spesso dovuto accettare la corte per i suoi migliori elementi, ceduti comunque a cifre assolutamente importanti. L’Inter, per questioni di bilancio, non ha incedibili. Certo, come scrive Tuttosport, ci sono giocatori più intoccabili di altri, basti pensare ovviamente a capitan Lautaro Martinez, ma se fra due-tre mesi dovessero arrivare offerte “indecenti”, sarebbe difficile per Marotta e Ausilio dire di no. Sono due i gioielli dell'Inter che stuzzicano maggiormente i top club europei e si tratta di Marcus Thuram e Alessandro Bastoni, valutati entrambi dall'Inter non meno di 80 milioni.