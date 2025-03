Tuttosport - Inter, ansia per Dimarco

AFP via Getty Images

In casacresce la preoccupazione per le condizioni di Federico, uscito nel secondo tempo per un problema muscolare dopo aver siglato un gol su punizione. Secondo Tuttosport, il terzino ha riportato una contrattura ai flessori della coscia destra e nelle prossime ore verranno effettuati esami per valutare l’entità dell’infortunio.Situazione simile per Hakan, che ha accusato una contusione alla coscia destra. Anche il centrocampista turco verrà sottoposto ad accertamenti per capire se sarà disponibile nei prossimi impegni.Nel frattempo, l’Inter attende anche il ritorno di Yann. Il portiere svizzero sta proseguendo il suo percorso di recupero e punta a rientrare prima della sosta, con l’obiettivo di essere a disposizione per la sfida di metà marzo contro l’Atalanta.

Con un calendario fitto e la lotta Scudetto apertissima, Inzaghi spera di recuperare quanto prima i suoi uomini chiave per affrontare al meglio le prossime sfide.