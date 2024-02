La Procura Federale alla Pinetina, in casa Inter, per chiarire la posizione di Simone Inzaghi che avrebbe interagito con la squadra da squalificato. La posizione di Simoneè complessa poiché, oltre al divieto di comunicare con giocatori e staff, c'è l'aggravante dell'esercizio dell'attività di allenatore. La Procura ha agito in seguito alle parole di, che ha dettagliato quanto accaduto. La difesa si basa sulle dichiarazioni di Inzaghi allo staff, sottolineando che non si trattava di una videochiamata ma di una comunicazione diretta. La decisione della Procura su questo caso, a differenza di quello di Acerbi, non è ancora chiara, ma l'Inter si aspetta al massimo una multa, come riporta Tuttosport.