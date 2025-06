Tuttosport - Incontro tra la Juventus e gli agenti di Gyokeres: le novità

AFP via Getty Images

Juventus-Gyokeres: gli aggiornamenti

Nonostante la necessità di tenere i conti ordinati, lavuole essere presente quando si tratta di grandi giocatori che cambiano maglia e per questo ha deciso di iscriversi alla corsa per , forse la più complicata, ma di sicuro la più intrigante. Il club bianconero vuole fare un grande colpo in attacco, dove con ogni probabilità sarà ceduto Dusan Vlahovic.Per l'attaccante svedese, riferisce Tuttosport, serviranno almeno 70 milioni di euro, forse qualcosa in meno, in attesa di capire come si muoverà il mercato attorno al centravanti, richiesto ovunque e soprattutto in Inghilterra, con il Manchester United segnalato in fortissimo pressing sul giocatore. Per questo la Juventus non vuole perdere troppo tempo ed ha iniziato a muoversi concretamente per Gyokeres.

Ci sono stati già numerosi contatti tra le parti, che come scrive TS, sono partititramite intermediari, e poi nuove chiamate dirette nel weekend più recente. L’idea è monitorare costantemente la situazione prima di sferrare l’attacco decisivo, passando così all’offerta in grado di portare in pole i bianconeri.