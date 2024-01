Il Monza ha bussato alla porta della Juve per Iling Junior ma non c’è spazio per una trattativa: l’inglese è considerato strategico dallo staff tecnico bianconero e inoltre è dello scorso giorno la notizia per cui a breve il suo agente tratterà con il club juventino per prolungare il contratto che è in scadenza nel giugno del 2025. La sigla sul nuovo accordo verrà messa nera su bianco per fine febbraio, come riporta Tuttosport. Nelle ultime settimane, complice anche il momento no di Kostic, Iling ha ritrovato centralità nella Juve.