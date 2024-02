"Il peggio è aver trasformato il Verona, una squadra che ha venduto quasi tutti i migliori nel mercato invernale e che lotta con unghie e denti per salvarsi, a tratti in una piccola copia del"; inizia così il commento di Tuttosport sulla prestazione della Juventus al Bentegodi. Tanto che, si può dire, come il 2-2 finale sta quasi stretto alla squadra di Baroni.invece deve preoccuparsi perché la sua squadra è spenta, sotto ritmo, con poche soluzioni e poca propensione ad attaccare gli spazi e la porta avversaria.L’Inter è ormai un lontano miraggio, però adesso alle spalle il Milan può operare il sorpasso al secondo posto già stasera: difendere almeno la posizione necessaria per la Champions diventa vitale. A preoccupare ( oltre le parole nel post partita) dovrebbe essere anche la difesa. "Dietro laballa un po’ più del solito ed è facile individuare nell’assenza di un singolo, ovvero Bremer, la risposta a ogni domanda, in un reparto che tuttavia da una manciata di giornate ha perso qualche certezza", si legge. In campionato, Allegri non aveva mai dovuto fare a meno del brasiliano.In fase di possesso invece, "il pallone viaggia a velocità da crociera e non è che i movimenti senza palla siano fulminei. Cambiaso è tra i pochi, in casa Juve, a portare vivacità mentre supiombano puntualmente in tre per fermarlo" Al rientro dagli spogliatoi si vede solo il Verona: così piccola la Juve in avvio di ripresa da far giganteggiare l’Hellas. Il tridente offensivo dura solo 9 minuti, troppi pochi per poter incidere davvero sulla partita. Per il Verona è un punto d’oro, per la Juventus è un altro gradino in discesa, nel profondo della crisi, che va oltre anche i freddi numeri.