Dean Huijsen e Kenan Yildiz sono probabilmente i due maggiori talenti di prospettiva per la Juventus. Ma come sta vivendo il classe 2005 turco l'esplosione del difensore della Roma? Benissimo, riferisce Tuttosport. I due sono molto legati e si sentono praticamente tutti i giorni, l'uno è il più grande tifoso dell'altro. E domenica sera, quando Yildiz, visto l'infortunio di Chiesa, potrebbe essere titolare al Maradona contro il Napoli, avrà uno spettatore da Roma che farà un tifo indiavolato per vedere un suo gol.