La Juventus che sta lottando per lo scudetto può contare su un allenatore come Massimiliano Allegri che ha già vinto sei scudetti e sa bene quindi come gestire questi momenti. Il lavoro di Allegri e del suo staff (anche qui c’è stato rinnovamento) è andato infatti nella direzione di favorire le condizioni della crescita evitando traumi e scivoloni che, più si sale e più possono rivelarsi pericolosi minando certezze e ingenerando insicurezze, scrive Tuttosport. L’operazione va avanti da tempo e, dopo aver selezionato accuratamente i componenti della cordata - perché tutti devono marciare con gli stessi ritmi e attenzione: alle alte quote uno che cade rischia di tirar giù tutti gli altri - si è proceduto appunto a infondere sicurezza nel gruppo. Saper resistere alle tempeste, alle sferzate, alle bufere è fondamentale, soprattutto se sei in apnea da altura.