Juve-Inter, il clamoroso scenario a sorpresa per il finale

Massimilianonon si era fatto illusioni circa un eventuale stop dell'contro la, che infatti non si è verificato. Lo svela Tuttosport, secondo cui il tecnico dellaha sempre ribadito ai suoi di dover fare la corsa solo su se stessi, concentrandosi su una partita alla volta come forse non è successo fino in fondo nella gara contro l', quando tra i bianconeri il retropensiero del big match di San Siro "si è infilato nelle pieghe di muscoli e cervello annacquando un poco la ferocia agonistica e la lucidità di pensiero"."Adesso - scrive il quotidiano - la sfida non è più a distanza e, chissà, mantenendosi aggrappata fino alla fine, confidando sulle fatiche nerazzurre di Champions, la Juventus potrebbe perfino cullare il sogno di costringere l'Inter al finale meno gradito: quello delloper l'assegnazione dello scudetto, previsto in casi di arrivo a pari punti. Da cardiopalma".

Appuntamento con lo SPECIALE MERCATO di OR LIVE, oggi alle ore 13!