Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia Aziendale presso l’Università di Torino, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha parlato della situazione finanziaria di Inter e Juventus: "Intanto mi preme fare una premessa, forse scontata ma doverosa. Se per qualsivoglia impresa un bilancio rigoglioso è sinonimo di successo, nel calcio l’obiettivo primario è la vittoria dei trofei. I conti, in qualche modo, vengono dopo, anche se di recente l’attenzione agli equilibri finanziari è cresciuta. A sfogliare i bilanci 2023, per esempio, il Milan vincerebbe il confronto con le altre grandi d’Italia a mani basse, ma sul campo non si era nemmeno qualificato per la Champions League in corso…"."I ricavi totali, innanzitutto. Quelli dei bianconeri sono superiori, al pari delle singole voci relative a merchandising, pubblicità e sponsorizzazioni. In particolare, poi, l’ultimo bilancio ha visto il record storico, pari a 280 milioni, dei cosiddetti ricavi “strutturali”, ovvero quelli al di fuori dei diritti televisivi, che dipendono in scarsa misura dall’operato del club, e del player trading, poco prevedibile e variabile di stagione in stagione. L’Inter, invece, prevale nei proventi da stadio"."Partirei dai costi, dato che l’Inter è qualche passo avanti nel processo di spending review che entrambi i club stanno attuando. A fronte di un monte ingaggi attualmente simile, alla luce dell’imprevista riduzione del costo di Pogba per la Juventus, i nerazzurri vantano però un ammontare di ammortamenti dei cartellini più basso e sono già allineati al valore a regime del 70% nello “squad cost” richiesto dall’Uefa. La politica degli acquisti a parametro zero del club milanese ha portato benefici, insomma, mentre i bianconeri stanno migliorando il parametro attraverso la strategia dei prolungamenti di contratto che stanno portando avanti da mesi""Entrambe le società sono troppo indebitate, ma il livello di indebitamento finanziario rapportato ai ricavi è superiore per l’Inter. Così come molto più elevati sono gli interessi passivi dei nerazzurri. A Milano, poi, le maggiori preoccupazioni in questo momento riguardano le incertezze intorno alla proprietà, chiamata entro breve a restituire l’ormai famoso prestito per il quale era stato dato in pegno il club".CHI VINCE LA SFIDA DEI 'CONTI'? - "Direi la Juventus, valutando tutti i parametri. Ma, per utilizzare un’espressione cara ad Allegri, soltanto di corto muso. La realtà è che, come ho segnalato anche nelle conclusioni del mio libro, “la strada verso il raggiungimento di una sostenibilità finanziaria senza pregiudicare la competitività sportiva è ancora in salita”. Si tratta di un obiettivo ambizioso e impegnativo, anche più che vincere uno scudetto".