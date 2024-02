Tuttosport ha intervistato Gabriel, portiere 36enne che alha visto sbocciare il nuovo acquisto dellaCarlosEcco il profilo che ne ha tracciato del giovane centrocampista: "Alcaraz è un giocatore molto dinamico. Ha una indubbia facilità nell’arrivare dalle parti dell’area avversaria e nel creare problemi alle difese. È sempre nel vivo dell’azione e, di conseguenza, riesce a essere protagonista nelle situazioni da gol. Credo che con il passare dei giorni e con l’aumentare del numero delle sedute di lavoro cone dei minuti che collezionerà in partita il suo processo di maturazione crescerà esponenzialmente fino a farlo diventare un giocatore fondamentale per la Juventus. Senza dubbio ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore in cui il tifoso juventino possa identificarsi e, una volta adattato, sarà un giocatore di grande importanza per la qualità, il gioco e la dedizione che metterà in ogni partita. In spogliatoio non è mai stato un casinista, un personaggio. È umile a livello di carattere, non parla molto: preferisce i fatti. È, però, dotato di una personalità forte che ha adattato al suo tipo di gioco. Questa è stata una delle variabili decisive alla sua esplosione nel Racing e nel fútbol argentino".