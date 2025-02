Tuttosport - Il discorso di Thiago Motta alla squadra dopo Eindhoven: cosa ha detto il tecnico della Juventus

Getty Images

La sconfitta contro il PSV, con conseguente eliminazione dalla, ha presentato un conto salatissimo in casa, con i bianconeri costretti a vedere sfumare, dopo la Supercoppa italiana, un altro obiettivo stagionale.La paura più grande, in casa juventina, è che il tonfo in terra olandese possa generare pesanti ripercussioni nell'animo e nel morale di un gruppo che avverte il peso e la responsabilità di non aver centrato un traguardo che era evidentemente alla portata.Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giorno dopo la bruciante sconfitta contro i ragazzi di Bosz, Thiago Motta ha tenuto a rapporto la squadra prima di imbarcarsi sul volo che avrebbe riportato i bianconeri in quel di Torino. Motta ha speso parole importanti in un momento delicatissimo, proprio per scongiurare lo scenario peggiore, ovvero che i ragazzi smarriscano le certezze costruite sin qui. Uno scenario che renderebbe ancora più complesso questo delicato segmento finale di stagione.

Il messaggio di Thiago Motta alla squadra dopo PSV-Juve

Tuttosport ha provato a riassumere il Thiago Motta pensiero, con il tecnico bianconero che ha cercato di risollevare il morale dei suoi, invitandoli ad assimilare una sconfitta cocente, ma che fa parte di un percorso, specialmente se avvenuta contro un avversario che sul campo ha fatto e meritato di più.Tuttosport sintetizza così il pensiero di Motta: “Non c’è nulla da rimproverarvi (una risposta esplicita alle parole di Locatelli che nel post partita aveva voluto esplicitare la consapevolezza del fallimento del gruppo, piuttosto che addossare critiche sparse) perché avete dato tutto a fronte di un Psv che è stato migliore e che ha globalmente meritato la vittoria. Una situazione - ha concluso Motta - che fa parte del calcio e che deve aiutare a crescere”.