Huijsen ora è in prestito alla Roma



Il futuro di Huijsen

È probabile che questa sia la prima di molte sfide percontro la; chissà se ci sarà un prossimo incontro tra loro tra qualche mese o tra anni. Ma per il difensore olandese di nascita e spagnolo di adozione (la sua famiglia si trasferì da Amsterdam a Marbella quando era giovane e, dopo aver giocato nelle giovanili olandesi, ha scelto di rappresentare la Spagna Under 21), questi interrogativi non avranno spazio nella sua mente questa sera.In prestito alla Roma da gennaio,potrebbe provare un po' di emozione, anche se la sua freddezza è nota, e soprattutto una grande voglia di dimostrare il suo valore se De Rossi gli darà l'opportunità: per la Roma e per attirare l'attenzione non solo della Juventus ma di altri club.Secondo Tuttosport, la Juventus conosce il valore di Huijsen fin dall'estate del 2021, quando lo ha acquistato dal Malaga all'età di sedici anni, battendo la concorrenza del Real Madrid. Dopo aver brillato nelle giovanili, si è fatto strada nella prima squadra, debuttando in Serie A contro il Milan con grandi complimenti. Il Frosinone aveva manifestato forte interesse a gennaio,, dimostrando quanto la Juventus tenga a lui.Danielesembrava inizialmente rappresentare una sfida per Huijsen, dato che era statoa volerlo e il cambio di tattica comportava meno opportunità per i difensori. Tuttavia, De Rossi ha dimostrato di considerarlo un elemento importante, utilizzandolo regolarmente in campionato e in Coppa Italia.: la Roma vorrebbe rinnovare il prestito, ma club come il Borussia Dortmund, il Lipsia e il Newcastle sono interessati. La Juventus aspetta di decidere sulla sua futura guida tecnica prima di prendere decisioni su rinforzi per la Champions League, ma potrebbe sacrificare Huijsen se arrivassero offerte significative. Al momento, però, Huijsen è concentrato solo sulla partita di stasera.