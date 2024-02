Dopo il primo gol di testa, contro il Frosinone è arrivata una rete meravigliosa, un destro a giro da fuori area dopo una corsa in solitaria partita da centrocampo. Una prodezza vera, molto simile a quella che il gioiellino classe 2005, esattamente un anno fa, aveva realizzato con la maglia della Juventus Next Gen contro il Foggia. Era il 15 febbraio 2023, Huijsen prende palla a centrocampo, salta due avversari e scarica in porta con un potente mancino da lontano. Un gol bellissimo, ma fatto con l'altro piede, il destro. Dettagli che sottolineano le sue qualità, visto che sa giocare indistintamente e bene con entrambi i piedi.Due gol in quattro partite, oltre alla buona fase difensiva, e la sensazione di poter essere un crack assoluto. Il tutto sotto l'occhio attento della Juventus, che si gode la crescita di uno dei suoi talenti più luminosi, la sua maturazione in una piazza come Roma ed è pronta a regalarsi un grande futuro insieme. Nonostante la dirigenza juventina l’avesse promesso al Frosinone, Dean e il suo agente hanno scelto i colori giallorossi e stanno avendo ragione. De Rossi - che lo ha sostituito dopo l'esultanza polemica in risposta ai fischi dei tifosi avversari - stravede come il suo predecessore Mourinho, per Huijsen, tanto che da averlo promosso subito titolare dopo la panchina al debutto col Verona e Dean lo ha stregato, come fece con quel Mourinho che per lui si è speso in prima persona. E alla fine ci stanno guadagnando tutti. A Roma non si accontentano, anzi, spingono di più: come spiega Tuttosport,