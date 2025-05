Tuttosport - Hojlund nei pensieri della Juve: la concorrenza del Napoli e due possibili contropartite per lo United

In attesa di completare il rush finale in campionato, che vedrà lagiocarsi il tutto per tutto in chiave qualificazione alla prossimanelle ultime tre partite contro Lazio, Udinese e Venezia, i pensieri dei vertici del club bianconero è già proiettato sulla prossima sessione di calciomercato, finestra nella quale la Juve dovrà necessariamente intervenire per rinforzare la rosa.Tra i reparti che potrebbero subire un'opera di deciso restyling c'è ovviamente l'attacco:ha ancora un anno di contratto ma sembra sempre più lontano da Torino,è arrivato in prestito secco dal PSG e il suo futuro è un'incognita tutta da decifrare. Per non parlare di, fresco di rinnovo, ma di fatto fermo ai box da un anno.

Per i suddetti motivi, dunque, lo stato maggiore zebrato interverrà sul mercato con il dichiarato obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome? Come riferisce Tuttosport è quello di, attaccante danese del Manchester United, sempre più ai margini del progetto di Ruben Amorim e annoverabile tra i giocatori sacrificabili dai Red Devils la prossima estate.Solamente due anni fa, il Manchester United aveva sborsato qualcosa come 70 milioni più bonus per strappare il classe 2003 all'Atalanta, ma dopo meno di due stagioni il matrimonio con i Red Devils sembra già giunto ai titoli di coda. Hojlund è stato scalzato persino da Joshua Zirkzee, un altro di quei giocatori considerati marginali rispetto al progetto del club inglese e sul quale la Juve aveva ragionato parecchio negli scorsi mesi.Per quanto riguarda il futuro, Ruben Amorim vorrebbe portare a Manchester il suo pupillo Viktor Gyokeres, autentica macchina da goal in forza allo Sporting. E questo scenario andrebbe inevitabilmente a ridurre, ancora di più, lo spazio a disposizione di Hojlund, ormai da considerare a tutti gli effetti sul mercato.Per la Juventus, però, la strada che porta ad Hojlund è tutt'altro che spianata. Sempre secondo Tuttosport, infatti, il giocatore sarebbe entrato anche nel mirino del Napoli e tra i partenopei e il Manchester potrebbe profilarsi un intrigante intreccio di mercato, con i Red Devils che in caso di assalto a Victor Osimhen - altro prezzo pregiato del mercato attaccanti - potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino di Hojlund come potenziale contropartita. Per la Juve, dunque, un ostacolo in più all'orizzonte.E giusto per rimanere in tema di possibili contropartite, anche la Juventus dal canto suo può disporre di due carte all'interno del proprio mazzo per provare a facilitare un'eventuale trattativa. Ogni riferimento a Vlahovic e a Douglas Luiz, giocatori in uscita e che potrebbero ingolosire proprio della Premier. A partire proprio dal Manchester United, il quale sarebbe pronto a cogliere l'eventuale priorità.