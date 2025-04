Getty Images

Tuttosport - Hojlund è ancora un obiettivo di mercato della Juventus?

3 ore fa

La Juventus in estate dovrebbe separarsi da Dusan Vlahovic ed Arek Milik quindi inizia a tutelarsi guardandosi attorno alla ricerca di rinforzi per la fase offensiva per il mercato estivo e di conseguenza per la rosa bianconera della prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport un nome che piacerebbe particolarmente alla Continassa è quello dell'ex centravanti dell'Atalanta, oggi al Manchester United con cui non sta brillando, Rasmus Hojlund. I Red Devils infatti potrebbero decidere di mandarlo in prestito per una stagione ed in quel caso la Juventus sarebbe in agguato.