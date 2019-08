La cessione di Moise Kean all'Everton, che nella giornata di oggi con tutta probabilità è destinata a diventare ufficiale, ha liberato un posto in attacco alla Juventus, ma il contemporaneo forte interesse per Romelu Lukaku rischia di compromettere una volta di più il futuro di Gonzalo Higuain. La Roma ha un accordo con i bianconeri ed è sempre più intenzionata ad accogliere il Pipita, ma Higuain non ha ancora accettato la proposta del club giallorosso. E, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'argentino potrebbe addirittura decidere di restare a Torino nonostante l'arrivo da Lukaku, per una stagione da riserva.