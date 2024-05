Juventus su Gudmundsson: quanto costa

Una notizia per la Juventus, il segnale che da questo momento si può cominciare a fare sul serio e il club, attraverso le parole del presidente Zangrillo in radio, lascia aperta ogni possibilità, per l’estero come per la Serie A. In Italia la Juventus è la candidata principale, se non altro perché l’Inter ha in attacco tutti gli slot pieni (via Sanchez, arriva Taremi e in più può tornare dal Marsiglia pure Correa) e ha pure il problema a operare sul mercato italiano legato alla camera compensazione della Lega di Serie A, scrive Tuttosport.I contatti tra i bianconeri e l’entourage del fantasista rossoblù sono già avvenuti e il profilo piace molto, perché può ricoprire diversi ruoli e non ha costi proibitivi per un attaccante, dai 30 ai massimo 40 milioni. Ma intanto l’asta è partita e lo stesso islandese aveva lasciato intendere in maniera piuttosto chiara che il sogno sarebbe la Premier, si legge. E Zangrillo, ieri, ha aperto all'addio: "È un ragazzo giovane, serio e, è inutile negarlo, vuole coltivare delle ambizioni che noi in questo momento non siamo in grado di garantire. Ha un mercato nazionale e internazionale, è corretto che entrambe le parti facciano delle valutazioni, quello che importa è il risultato finale". Con il Genoa poi l'asse in tempi recenti è piuttosto caldo: da Cambiaso a Dragusin passando per De Winter fresco di riscatto. E ancora Retegui, il vice Vlahovic già sondato.