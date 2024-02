La Juventus sembra voler fare sul serio per Albert Gudmundsson. Il Genoa valuta il cartellino del giocatore non meno di 30 milioni di euro. Cifra non elevatissima ma che i rossoblù pretendono di ricevere in maniera integrale, senza l'inserimento di contropartite tecniche né dilatazioni nel pagamento. Insomma chi vuole l'islandese lo deve pagare tutto e subito. Un ostacolo che la Juventus avrebbe già trovato il modo di superare. Il club bianconero, riferisce Tuttosport, potrebbe recuperare la cifra richiesta dai liguri grazie alla vendita di Arthur e Kayo Jorge, oggi rispettivamente in prestito a Fiorentina e Frosinone ma seguiti con estremo interesse dallo Sporting Lisbona.