Laè al lavoro per trovare il sostituto ideale di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Maurizio Sarri resta in pole, ma il sogno di Andrea Agnelli e del club bianconero porta a Pep, manager del Manchester City, come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri su ilBiancoNero.com . Secondo quanto riportato da Tuttosport, il piano per portare il tecnico catalano a Torino resiste, nonostante le varie smentite arrivate a più riprese da parte del club inglese.E i tifosi della Juventus continuano a sognare.