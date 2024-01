Da Napoli a Genova fino al Verona: tutti i favori all'Inter

Dalla trasferta del 3 dicembre Napoli alla 14ª giornata, gli episodi arbitrali hanno sorriso ai nerazzurri. In verità, ricorda Tuttosport, anche il 26 novembre all’Allianz Stadium nello scontro diretto contro la Juventus i bianconeri avevano protestato per l’azione che aveva portato all’1-1 di Lautaro per un contrasto sulla trequarti interista fra Darmian (gomito alto) e Chiesa (in possesso della palla), ma l’arbitro Guida aveva fatto proseguire e il Var non era poi intervenuto.Quello contro il Verona, con il gol convalidato nonostante la gomitata di Bastoni, è solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno fatto discutere. Veniamo aarbitro Massa. Due gli episodi, si legge sul quotidiano, contestati dagli azzurri che avevano scatenato nel post partita l’ira del club campione d'Italia e del presidente De Laurentiis. Il 23 dicembre, 17ª giornata, in, la punizione sulla trequarti offensiva dell’Inter da cui era nato il gol del momentaneo 1-0 di testa di Bisseck (finale 2-0 per i nerazzurri), era stata fischiata dall’arbitro Marcenaro per un fallo di mano di Gonzalez su tocco di Mkhitaryan. Le immagini, però, avevano mostrato come la palla calciata dall’armeno avesse colpito prima l’anca del centrocampista salentino e dunque l'azione non andava sanzionata. Nell’ultima gara del 2023, il 29 dicembre a Marassi per la 18ª giornata contro il Genoa (finale 1-1), lo 0-1 di Arnautovic era arrivato dopo un’evidente spinta con entrambeinfrazione non rilevata da Doveri, ma neanche evidenziata dalla squadra in sala Var.