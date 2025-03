Tuttosport - Non solo Thiago Motta, sotto la lente anche la dirigenza della Juventus: lo scenario

Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino in dubbio?

Unambizioso, ricco di sogni e di idee ma soprattutto caratterizzato da una linea giovane. Queste erano le idee iniziali del nuovo progetto Juventus iniziato lo scorso luglio. Come però quasi sempre accade quando una scelta di progetto netta inizia a vacillare, sotto la lente di ingrandimento non c'è solo l'allenatore ( in questo caso Thiago Motta, di cui abbiamo già parlato ), ma anche la dirigenza, come riferisce questa mattina Tuttosport.Infatti, in dubbio ci sarebbero anche l'amministratore delegato della Juventus Maurizioe il direttore tecnico Cristiano. Questo ultimo ha tenuto un discorso alla squadra negli scorsi giorni per cercare di ricompattarli dopo la disfatta dello Stadium contro l'Atalanta e risanare la situazione che sembra essere complessa. In caso di mancato quarto posto però si potrebbe dichiarare quasi un fallimento del progetto, anche per una questione economica.Giuntoli e Scanavino infatti hanno accettato una sfida non semplice: quella di avviare il risanamento. I punti perché questo accada sono l ringiovanimento della rosa e l’abbattimento del monte ingaggi. Monte ingaggi già nettamente ridotto, si pensi al mancato rinnovo di Adrien Rabiot, uno dei più costosi della rosa, e ad alcune cessioni di lusso per alleggerirsi. L'obiettivo è quello di "creare valore" come spesso spiega Cristiano Giuntoli. Il direttore però si impegna sempre nella gestione costi in modo da non costringere più l'azienda ad altri aumenti di capitale.Il combinato disposto tra la crisi di risultati e la valutazione sulla formula di alcune operazioni, ha messo Giuntoli nel mirino. Una cifra spesa attorno ai 300 milioni che potranno avvicinarsi ai 400 in caso di conferma di Conceicao e Kolo Muani. I risultati però tardano ad arrivare. Attenzione però, il direttore ha portato una semestrale positiva, come non accadeva dal 2018. Ora però tutto dipenderà dal quarto posto, in caso di non raggiungimento tutti sarebbero sotto esame.





