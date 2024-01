Juve, il mercato di gennaio: quanti colpi nel passato

Il mercato di gennaio è spesso complicato e difficile, anche se nella storia dellaè capitato più volte di riuscire a cogliere opportunità che poi si sono trasformate in grandi colpi. E anche in questo caso,sono alla ricerca di queste opportunità. Intanto, un acquisto in casa Juve è stato già praticamente fatto, ovvero il 17enne Adzic. Ripercorriamo attraverso Tuttosport i migliori colpi invernali della Juve.Un tempo, la "seconda" sessione di mercato era programmata a Novembre, e nel 1991, arrivòche aveva 22 anni e giocava ancora in Serie B, al Lecce. Un acquisto che poi avrebbe fatto la storia bianconera, prima da giocatore e poi da allenatore. Sempre a centrocampo, qualche anno dopo, nel 1997, ci fu un altro grande colpo invernale della Juve. Eccoin rottura con il Milan. Arrivò per 9 miliardi di lire e fu subito determinante per la vittoria dello scudetto.Due anni dopo, un altro mercato di gennaio scoppiettante per la Juve, con Luciano Moggi che provò due colpi: l’argentino Juan Esnaider dall’Espanyol e il francesedal Monaco. Quest'ultimo sarebbe potuto essere il più grande acquisto invernale della storia bianconera e invece diventò il grande rimpianto, visto che dopo pochi mesi fu ceduto all'Arsenal.Anche nel recente passato, la Juve ha saputo portare a Torino giocatori importanti in questa sessione di mercato. Nel 2011, arrivòper appena 300 mila euro. Per quanto poi ha dato al club e per quanto era stato pagato, sicuramente uno dei più grandi affari della storia della società. Negli ultimi anni, impossibile non ricordare cosa successe due anni fa con le cessioni di Kulusevski e Bentancour e il grande acquisto dalla Fiorentina, Dusan Vlahovic.