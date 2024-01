La dirigenza della Juve continua a lavorare al colpo Winsley Boteli. Il centravanti del Borussia Monchengladbach ha i cromosomi del predestinato e la Juve vuole anticipare la concorrenza dei club inglesi (Everton e Aston Villa su tutti), accaparrandosi lo svizzero il prima possibile, riferisce Tuttosport. I contatti con l’entourage del classe 2006 sono entranti nel vivo da un paio di settimane e il duo Giuntoli-Manna sogna già per la prossima Next Gen l’accoppiata stellare con Vasilje Adzic, che arriverà a giugno dal Buducnost. Per lui le visite mediche a Torino saranno svolte nelle prossime settimane.