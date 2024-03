Giraudo al TAR: cosa può cambiare?



Perché la Juventus non c'entra con il ricorso

Il ricorso presentato da Antonio Giraudo al Tar mette in luce tre interrogativi fondamentali riguardanti la compatibilità della giustizia sportiva italiana con le normative europee. Domani, alle ore 12, l'esito di questo ricorso potrebbe delineare una svolta significativa, soprattutto alla luce della recente sentenza dellain merito al caso dei pattinatori sul ghiaccio.La sentenza della Corte europea, emessa il 21 dicembre, ha gettato ulteriore luce su un dibattito cruciale riguardante la natura e l'appellabilità della giustizia sportiva. In particolare, la questione riguarda la Legge italiana n. 280 del 17 ottobre 2003, la quale stabilisce la specificità dello sport e la sua gestione autonoma della giustizia, un principio che sembra essere in conflitto con il quadro normativo europeo.Il Tar, riunito in una sezione appositamente dedicata, dovrà affrontare tre interrogativi cruciali. Primo: gli organi disciplinari della Figc e del Coni che hanno pronunciato sentenze contro Giraudo nel 2006 e nel 2011-12 possono essere considerati "organi giurisdizionali" secondo il diritto comunitario? La risposta sembra essere negativa, poiché si tratta di tribunali disciplinari interni il cui operato non è soggetto a revisione da parte di un giudice ordinario esterno al contesto sportivo.Secondo: la radiazione a vita dal settore calcistico professionistico non costituisce una limitazione al diritto al lavoro di un individuo? E ancora, può un tribunale non riconosciuto come giurisdizionale dall'Unione Europea infliggere una pena così grave?Queste domande mettono in discussione il monopolio della giustizia sportiva detenuto da Coni e Figc e pongono il Tar di fronte a un bivio significativo. L'esito di questo ricorso potrebbe rivoluzionare il sistema giudiziario sportivo italiano e, di conseguenza, influenzare la sua conformità alle leggi europee. Inoltre, è fondamentale considerare il potenziale conflitto di interessi, dato che il tribunale chiamato a decidere fornisce una percentuale significativa dei giudici e dei procuratori impiegati nella giustizia sportiva stessa.richiedendo una riflessione più ampia sul suo rapporto con le normative europee e sulla sua effettiva compatibilità con i principi fondamentali della giustizia e dei diritti individuali.