Non è certo un mistero che da mesi Aurelio De Laurentiis stia provando a convincere Antonio Conte. Di questo parla Tuttosport: "De Laurentiis sta provando a fare ponti d’oro ad Antonio Conte, perché ha bisogno di una figura carismatica e vincente per restituire l’entusiasmo di una piazza che non accetterebbe con l’aplomb mostrato quest’anno un’altra stagione anonima. L’ex allenatore di Inter e Juventus si sente lusingato dal pressing che il patron azzurro sta avendo nei suoi confronti, e comincia a fare riflessioni su un suo possibile rientro in Italia. La piazza, qualora Conte scegliesse Napoli, di certo lo accoglierebbe a braccia aperte.".