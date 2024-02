Massimiliano Allegri, dubbi sul futuro

Futuro Allegri, il vertice con la dirigenza

Ogni parola, sospiro o piccola pausa, come quella usata dain conferenza stampa prima di rispondere alla domanda sul suo futuro, può dare indicazioni su quale sarà il futuro del tecnico della Juventus. "Vediamo di finire bene la stagione, nel migliore dei modi. Poi io ho ancora un anno di contratto. Ma noi dipendiamo sempre dai risultati e dal lavoro che svolgiamo". Dunque ci risiamo, la questione del futuro di Mister Max è un tema che ci porteremo avanti ancora per un bel po’ anche perché, oggettivamente, scrive Tuttosport, la situazione mette in ballo molto di più dei sette milioni abbondanti che legano Allegri e il club per la prossima annata.Dipendiamo dai risultati, ha detto Allegri. E stando solamente a quelli, non c'è dubbio che fino ad ora la squadra sta andando anche oltre quelle che erano le richieste iniziali, ovvero la qualificazione per la prossimache potrebbe arrivare con largo anticipo. Dall’altra però, si legge, è diventato pacifico che iniziare la prossima stagione con il tecnico in scadenza non sarebbe una mossa intelligente. E allora intorno a questa situazione delicata assisteremo ad altre uscite dialettiche, su entrambi i versanti, in cui si ceselleranno pure le virgole, con il livornese che parte da una posizione confortevole.La domanda posta ieri ad Allegri avrebbe potuto dare il la a una risposta differente, improntata per esempio a un ottimismo marcato su molti altri mesi da trascorrere in bianconero ma così non è stato. Ma quando sapremo qualcosa di più sul futuro del tecnico? La riunione con il dte il dsin cui stabilire i prossimi traguardi e le strategie attraverso le quali per centrarli, non c’è ancora stata. Non è ancora il momento insomma, ma gli scenari sono più aperti che mai."