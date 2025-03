Tuttosport - Firenze decisiva per il futuro di Thiago Motta: in caso di esonero, due nomi per il ruolo di traghettatore

2024 Getty Images

Passerà tanto da Firenze, se non tutto. La, domenica alle ore 18, sarà impegnata nella delicatissima trasferta del 'Franchi' contro ladi Raffaele Palladino. Contro la viola, la Juve è chiamata al pronto riscatto dopo la clamorosa disfatta subita contro l'Atalanta.In terra toscana, i bianconeri devono difendere il quarto posto dagli assalti della Lazio distante solo un punto e dall'arrembante Bologna che viaggia a due lunghezze dalla formazione bianconera. Sarà una partita cruciale, però, anche per Thiago Motta, finito inevitabilmente sul banco degli imputati dopo il tremendo ko con la Dea.

Juventus, due nomi per il ruolo di traghettatore

La società, infatti, ha confermato la piena fiducia all'allenatore juventino, quantomeno fino al termine della stagione, ma se in quel di Firenze dovesse arrivare un altro ko, a quel punto potrebbero rendersi necessari interventi immediati e anche molto forti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, qualora la Juventus dovesse incassare un'altra pesante sconfitta contro la Fiorentina, Motta potrebbe correre il forte rischio di essere esonerato a nove partite dal termine della stagione. A quel punto, se si concretizzasse il peggiore degli scenari, la Juve sarebbe chiamata a scegliere un 'traghettatore' chiamato a condurre al traguardo la stagione.Secondo quanto riferito da Tuttosport, in caso di interruzione anticipata del rapporto con Thiago Motta, la Juventus potrebbe optare per una soluzione interna fino al termine della stagione 2024/25, prima di valutare con estrema attenzione a chi, eventualmente, affidare il timone del club bianconero.Per il ruolo di traghettatore, si starebbe valutando - se mai ce ne fosse concretamente bisogno di farlo - una soluzione interna. I nomi, in tal senso, sono quelli di, tecnico che ha letteralmente fatto risorgere la Juventus Next Gen, e, ex collaboratore di Allegri e oggi guida tecnica della Primavera zebrata.