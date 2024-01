Kean, la Fiorentina avanza per l'attaccante della Juve

Kean ceduto in prestito, le cifre sul tavolo

Cedere per acquistare, questa la filosofia che la Juve seguirà nel mercato di gennaio. E qualche ricavo è già arrivato, o meglio, sta per arrivare. Quello di Filippoche si trasferirà al Palermo per circa 4 milioni di euro e la percentuale del 20% sulla plusvalenza che il Genoa fa vendendo Radu Dragusin al Tottenham. C'è un altro giocatore però che può muoversi in questa sessione di mercato, ovvero Moise Kean.Sull'attaccante della Juve, riferisce Tuttosport, di lui si registra lo sprint della Fiorentina, che già ha in rosa un giocatore "bianconero", ovvero Arthur. La squadra di Vincenzoè ancora dentro la Conference League e la Coppa Italia, motivo che spinge il club a rinforzarsi sul mercato. Dunque Fiorentina in vantaggio sul Monza che si è mosso per poter avere in prestito Moise, ma il club brianzolo non accenderebbe la voglia del ragazzo.Sarebbe una cessione "solamente" in prestito, senza, a meno di sorprese, diritto di riscatto, come ad esempio per Arthur. A fare la differenza è la voglia didi giocare l'Europeo e quindi andare in una squadra che possa garantirgli maggior minutaggio. Ma quanto incasserebbe la Juve dal prestito di Moise? Circa un milione, si legge sul quotidiano. Kean a breve rientrerà dall'infortunio alla tibia, ma potrebbe farlo con una nuova maglia.