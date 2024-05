Una visita istituzionale per parlare di quanto sta accadendo all'interno della Juventus, per discutere con il gruppo a viso aperto e anche per ringraziare il gruppo per aver centrato entrambi gli obiettivi chiesti a inizio stagione, ovvero qualificazione alla Champions League e Coppa Italia alzata dopo la brillante vittoria sull’Atalanta. Il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino e il direttore tecnico Cristiano Giuntoli - si legge - "hanno spiegato cosa è successo, ma soprattutto cosa succederà nel club bianconero: un discorso improntato alla serenità che dovrà accompagnare queste ultime due partite per chiudere al meglio la stagione ma soprattutto la volontà della Juventus di affrontare il futuro al meglio per cui non sarebbero giustificate ansie e preoccupazioni.".