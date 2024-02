Sandro Sabatini, su Tuttosport, parla così del possibile dualismo tra Felipe Anderson e Matias Soulé, con l'arrivo del brasiliano che potrebbe escludere il ritorno di Soulé a Torino dopo il prestito al Frosinone: "Meglio Felipe Anderson o Soulé? Un trentenne o un ventenne? Parametro zero o Next Gen? Instant team o progetto? Uno o l’altro, ma vale anche la tripla come in schedina: 1X2. Dipenderà sia da Yildiz che ha l’X Factor del talento e ancor più da Chiesa che non dribblerà l’incognita del contratto in scadenza nel 2025.