Felipe Anderson, la Juve 'segue' l'Inter

"A prescindere". Da Federicoe da tutto il resto. Secondo Tuttosport, nonostante le tante incognite su vari fronti - dalla permanenza di Massimilianoalla partecipazione al Mondiale per Club, fino al rinnovo dell'esterno azzurro stesso - laha deciso di puntare con convinzione su, che piace a livello tecnico e rappresenta inoltre un'opportunità dal punto di vista economico. L'esperto attaccante brasiliano dellafa gola, a parametro zero: ecco perché, secondo la sorella-manager, in settimana è previsto un nuovo vertice per accelerare e stringersi la mano, sulla base di un'offerta di ingaggio tra i 3,5 e i 4 milioni di euro.

La volontà del club bianconero, insomma, è quello di replicare quanto fatto dall'Inter con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ovvero rinforzarsi senza gravare sulle casse, con uno stipendio che comunque rientra nei parametri finanziari. E questo, appunto, al di là della situazione di Chiesa, ancora da definire a poco più di un anno dalla scadenza di contratto. Le evoluzioni del mercato, soprattutto in uscita, indirizzeranno poi le mosse successive per l'attacco.