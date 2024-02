Juventus su Hermoso dell'Atletico Madrid: la situazione

Felipe Anderson alla Juve: le novità

Il mercato dei giocatori in scadenza a giugno è entrato nel vivo con la chiusura del mercato invernale. Ci sono opportunità che i club devono valutare e tra questi c'è anche la. Anche perché come per tutte le società italiane, le offerte dalla ricca Premier o dall’opulenta Arabia aleggiano come minacciose spade di Damocle, pronte a rimescolare dall’oggi al domani gli scenari immaginati. Ad esempio, Gleisonrimane un obiettivo del Manchester United; il brasiliano è a pieno titolo nella “short list” dei Red Devils per rinforzare la retroguardia di domani.Ecco perché alla Continassa non si vuole perdere di vista nessuna traccia, men che meno a parametro zero. Si spiega così, insomma, l’interesse mai sopito intorno al profilo dicentrale dell’Atletico Madrid nel pieno della maturità agonistica (28 anni) e accreditato di un ingaggio compatibile con i parametri bianconeri (4 milioni circa), come riferisce Tuttosport. Gli agenti si stanno guardando intorno e il giocatore stesso si è affrettato a chiarire che vedrebbe nella soluzione estera l’unica nuova destinazione possibile.Sul fronte dei giocatori in scadenza, occorre muoversi in anticipo, come la Juventus ha fatto ad esempio conil cui rinnovo con la Lazio non è mai decollato e si è fermato sull'ultima proposta biancoceleste di 3,5 milioni di euro. Giuntoli e Manna hanno avuto modo di confrontarsi con la sorella-agente, Juliana Gomes, e nelle prossime ore, si legge, i contatti si intensificheranno. Con l’obiettivo di gettare le basi per un accordo dal 1° luglio che si avvicini ai 4 milioni richiesti dall’attaccante, pur rispettando i rigidi paletti finanziari entro i quali deve operare il club bianconero.