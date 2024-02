Felipe Anderson alla Juventus: si può chiudere

Juve-Felipe Anderson, i dettagli sull'offerta

Il mercato invernale si è appena concluso ma ce n'è un altro che inizia nell'immediato, quello dei giocatori in scadenza di contratto, liberi da oggi di firmare per un'altra squadra. E lalavora anche in quest'ottica allora, soprattutto per quanto riguarda Felipe Anderson, che viaggia verso la separazione con la Lazio.è lontano dal rinnovo contrattuale con laI dirigenti bianconeri si sono inseriti da tempo nella trattativa per il rinnovo, un dialogo che non è mai decollato perché il club di Lotito ha sinora presentato offerte non all’altezza del rilancio Juve sia dal punto di vista della durata contrattuale sia da quella economica. Le indiscrezioni riferiscono invece di come siano stati proficui i viaggi a Torino di Juliana Gomes, agente e sorella del giocatore affascinato dall’ipotesi dell’esperienza in bianconero, come scrive Tuttosport.A livello di cifre, si dovrebbe trattare di un accordo fino al 2028 (un anno in più di quello proposto dai biancocelesti) e un ingaggio di circa 4 milioni a stagione. Un investimento che sarebbe quindi comunque importante per la Juve, nonostante il costo a zero del cartellino. L’ipotesi, appunto, è quella di chiudere già nei primi giorni di febbraio per evitare rilanci.