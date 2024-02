“Chiesa è il nostro Sinner “, aveva detto Luciano Spalletti in tempi di celebrazione pop attorno alla Coppa Davis. “Ma perchè… Chiesa gioca a tennis?”, aveva risposto Allegri, con una delle non rare battute che dividono gli allenatori, nelle parole e nei fatti. Sinner è un ventiduenne già numero 3 al mondo, con traiettoria a crescere. Chiesa un ventiseienne che non è entrato nella Top30 del Pallone d’Oro neanche quando ha vinto da protagonista Euro2021, scrive Tuttosport. A livello internazionale Chiesa non è Sinner. Si è capito. Altrimenti non avrebbe i numeri di questa stagione: tra campionato e Coppa Italia ben 21 presenze, ma con appena 6 gol e 1 assist. Poco, per un giocatore che proprio Allegri aveva immaginato a “14-16 gol”, testuale, si legge sul quotidiano.