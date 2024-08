Federicoè ai margini della, decisamente ai margini, in uscita. La dirigenza bianconera ed il suo agente Fali Ramadani sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il giocatore che ha contratto in scadenza 2025. Stando a quanto riferisce Tuttosport molti club avrebbero manifestato il loro gradimento verso l'esterno classe 1997 della Juventus. Tra questi certamente Inter, Milan, Roma e Napoli. Nessuno di questi però avrebbe ancora presentato alla dirigenza bianconera un'offerta effettiva. Nonostante le richieste economiche della Juventus si siano abbassate, per non cadere in una minusvalenza bastano 14 milioni.