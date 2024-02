L'allenamento di Federico Chiesa nella giornata di ieri non è stato da dimenticare solo per la botta subita da Alex Sandro che lo ha costretto a terminare in anticipo la seduta (QUI gli aggiornamenti sulle sue condizioni in vista del Napoli). Il problema, casomai, scrive Tuttosport, sta nell’ora precedente: quella in cui ha lavorato con i compagni e in cui, sia durante le partitelle “strette” e le simulazioni d‘attacco ha evidenziato un’alta percentuale di errori negli appoggi e nel tiro. A dimostrazione che il momento per Federico non è dei migliori, anzi. Le prestazioni non arrivano e sul futuro tutto è in bilico.