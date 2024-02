Juve, il rinnovo di Chiesa in salita?

Gli acciacchi gli hanno finora impedito di trovare continuità di rendimento e pure di impiego. Ma c'è un altro fattore da considerare nell'analisi del momento di Federico, uscito dal campo durantemostrando un certo disappunto e un palese nervosismo, anche normale per chi vorrebbe spaccare il mondo e non ci riesce come dovrebbe: è quello che riguarda l'intesa con Massimiliano, mai davvero perfezionata, ma da (ri)trovare quanto prima per chiudere la stagione con il raggiungimento dell'obiettivo minimo della Champions, nella maniera meno tortuosa possibile.Un feeling che deve svilupparsi dal punto di vista tecnico-tattico ma anche caratteriale, soprattutto nell'ottica di undi contratto che resta ancora un tema caldo. Come racconta Tuttosport i discorsi sono aperti, con il club che ha innanzitutto l'obiettivo di tenere il monte ingaggi sotto una certa soglia cercando allo stesso tempo di non scontentare nessuno, specie i giocatori che - come il classe 1997 - puntano in alto. Tutto ciò ricordando sempre che di questi tempi alla Juve nessuno è incedibile. E che Chiesa non è mai uscito del tutto dai radar del, che per pianificare il dopo-Klopp potrebbe decidere di intervenire massicciamente sul mercato con investimenti da top club europeo.