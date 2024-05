Juventus, quale futuro per Federico Cherubini?

La squalifica è finita. Federicoha terminato il suo periodo lontano dai campi da calcio ed è legato alla Juventus ancora per poco più di un mese. Dopo dodici lunghi anni in bianconero ed biglietto Foligno-Torino di sola andata. Il percorso di Cherubini ripartirà questa sera in cui viaggerà a seguito della Juventus Next Gen che alle ore 20.30 scenderà in campo ad Alessandria contro la Carrarese.Un ritorno ad assaporare quel campo che sicuramente gli era tanto mancato, come riferisce oggi Tuttosport. Cherubini era approdato alla Juventus 12 anni fa, ricoprendo il ruolo di "direttore sportivo dei prestiti" ruolo che gli aveva disegnato Fabio Paratici. Complice il fatto che la Vecchia Signora avesse in giro per l'Europa molti giocatori a titolo temporaneo. Il talento di Cherubini è stato sempre sotto gli occhi di tutti, soprattutto nell'individuare giovani talenti. Il gol di Kenan Yildiz ieri sera è la ciliegina sulla torta. Cherubini con ogni probabilità lascerà la Juventus a fine stagione. Sul suo futuro al momento non ci sono spifferi, ma pare lontano dalla Mole.