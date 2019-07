Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Mauro Icardi preferisce la Juve al Napoli. Il calciatore argentino, infatti, non vorrebbe allontanarsi troppo da Milano e la destinazione bianconera sarebbe perfetta per lui e la sua famiglia. In tutto questo Marotta ha confermato che Icardi è fuori dal progetto tecnico nerazzurro, così come Radja Nainggolan.