La conferma di Edin Dzeko alla Roma ha tolto all'Inter l'opzione numero uno per rinforzare il proprio attacco in questo mercato estivo. Paradossalmente, però, la conferma del bosniaco nella capitale aiuta a spingere Mauro Icardi verso la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la trattativa con i bianconeri per lo scambio con Paulo Dybala potrebbe presto prendere piede, come unica opzione per il finale di mercato. Maurito, dal canto suo, ne è felice: la sua volontà resta soltanto quella di approdare a Torino, in caso di addio all'Inter.