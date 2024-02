Vlahovic-Juventus: le ultime sul rinnovo

Quanto guadagnerà Vlahovic

Da una parte il campo, dove Dusanè alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori dal gruppo in questa settimana; è previsto oggi un suo parziale ritorno con la squadra in allenamento. Dall'altra il futuro, o meglio, il rinnovo di contratto, tema che continua ad essere al centro della Juve. I dialoghi tra il club e il giocatore per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 procedono a rilento.Entrambe le parti hanno manifestato l’intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per provare a trovare un accordo. La voglia di andare avanti insieme c’è, ma al tempo stesso permangono le distanze economiche, scrive Tuttosport. L’ultimo contatto tra le parti ha prodotto un’altra fumata grigia dopo quella autunnale. Nei giorni scorsi non è passata inosservata la presenza in Italia del manager del numero 9, Darko Ristic. Il procuratore serbo è stato avvistato domenica in tribuna a San Siro per assistere a Inter-. Viaggi che mostrano l'intenzione di trovare la quadra soprattutto a livello economico, anche se ancora non c'è.Il contratto di Vlahovic prevede un aumento fino a toccare la prossima stagione i 12 milioni di euro. La Juve, si legge, aveva proposto una spalmatura del salario su 3 anni. Poi la proposta di un quadriennale da 8 milioni a stagione, ma non bastano.rinnoverebbe volentieri fino al 2028 dinnanzi a un ingaggio da 10 milioni a stagione. Non trovare un accordo significherebbe avvicinarsi pericolosamente alla scadenza del contratto (2026). La sensazione è che prima di Pasqua ci saranno nuovi contatti tra le parti per proseguire le negoziazioni. Insomma, la partita rinnovo tra Dusan e la Juve resta apertissima.