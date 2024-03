Pasquale Striano, fino a poco tempo fa oscuro tenente della Guardia di Finanza, ora è indagato nell’inchiesta sul dossieraggio abusivo. A lui vengono contestati 800 episodi, nell’ambito di circa cinquemila accessi ai database eseguiti dal 2018. Secondo la Procura di Perugia, però, spesso le richieste partivano da giornalisti. E la Juventus, scrive Tuttosport, caso strano, è l’unico club che risulta essere stato attenzionato dal finanziere che ha violato i conti correnti e la privacy a personaggi di primissima fascia: dal presidente Andrea Agnelli (nel 2021 quando era ancora presidente della Juventus) aNel mondo del calcio compare anche il presidente Figc Gabriele Gravina e vi sono rumors, per ora non confermati, di accessi ai dati sensibili di altri dirigenti, ma è indubbiamente curioso, per usare un eufemismo che il dossieraggio riguardi sempre e soltanto dirigenti del club bianconero. Un caso? Una contingenza? Una primizia in attesa di nuovi nomi?