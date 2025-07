Tuttosport - Distanza Juventus-McKennie per il rinnovo: sondaggio di Milan e Napoli

McKennie rinnova con la Juventus? La situazione

vive un'estate diversa dalle precedenti, perché non è con le valigie in mano come un anno fa ad esempio e di sicuro non è considerato fuori dal progetto. Se fosse così, non ci sarebbero dialoghi né una trattativa tra lae il suo entourage per il rinnovo di contratto, che però, al momento, rimane un obiettivo non ancora così vicino, anzi.McKennie ha il contratto in scadenza nel 2026 esoprattutto dopo l'ultima stagione in cui è stato uno dei più utilizzati e si è rivalutato, nonostante una seconda parte in salita rispetto alla prima. L'alternativa al rinnovo di contratto quindi è la cessione già in questa sessione di mercato.

Milan e Napoli pensano a McKennie

La volontà di McKennie

Le parti in realtà, un'intesa l'avevano già trovata, solo che al tavolo, insieme all'entourage di McKennie, non c'era Damien Comolli ma ancora Cristiano Giuntoli. Nuovo uomo al comando e accordi da rifare.che hanno portato a una frenata. Le parti dovranno tornare a parlarsi, e sarà più facile con il texano rientrato a Torino.La situazione di McKennie è monitorata da più club, anche in Italia, dove non mancano le squadre che sono pronte a sfruttare un eventuale mancato accordo con la Juventus. In particolare, riferisce Tuttosport,. Per adesso comunque due sondaggi, aspettando di capire come si evolveranno le cose tra McKennie e la Juve.McKennie riprende come i compagni a lavorare da oggi, codove ormai è uno dei senatori, almeno per "anzianità" nel club. Ha dato priorità alla permanenza; alla Juve, si sente assolutamente una pedina importante per la guida tecnica, Il centrocampista però, aggiunge TS, non disdegnerebbe un arrivo negli Stati Uniti: in Mls, dove non ha mai giocato. Un pensiero che c'è ma che rimane secondario rispetto alla volontà di prolungare il legame con la Juventus.